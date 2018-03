Na primeira decisão do ano, o Flamengo levou a melhor e foi o grande campeão da Copinha, batendo o São Paulo por 1 a 0, no Estádio do Pacaembu, nesta quinta-feira, 25.

Como não poderia deixar de ser, torcedores rubro-negros e tricolor usaram muito as redes sociais para comentar, comemorar, lamentar e disseminar memes do jogo.

