Torcida do Flamengo exalta confiança antes da partida contra o Independiente

A torcida do Flamengo mostra confiança antes da partida contra o Independiente. Apesar do clima hostil registrado fora do Maracanã, os rubro-negros exaltam a decisão nas redes sociais pouco tempo antes do início do duelo, que está marcado para às 21h45.

A disputa é válida pelo jogo de volta da final da Copa Sul-Americana. O confronto de ida terminou com vitória do Independiente por 2 a 1.

Kit pra assistir o jogo do Flamengo hoje pic.twitter.com/cpd1ebqCL0 — ISSO AQUI É FLAMENGO (@paixaofla22) 13 de dezembro de 2017

O jogo do flamengo nem começou e eu tô assim pic.twitter.com/SM1q2iHLwL — DIDICO DA MIMOSA (@Vtcardoso87) 13 de dezembro de 2017

HOJE É DIA DE GRITAR: É CAMPEÃOOOOOOOOOOOOOOO VAMOS FLAMENGO — TN Martins (@Tmartinsbb) 13 de dezembro de 2017

FLAMENGO CAMPEÃO DA SULAMERICANA FLAMENGO CAMPEÃO DA SULAMERICANA FLAMENGO CAMPEÃO DA SULAMERICANA FLAMENGO CAMPEÃO DA SULAMERICANA FLAMENGO CAMPEÃO DA SULAMERICANA — FLALOUCOS ⚫ (@Flaloucos81) 13 de dezembro de 2017

Ao elenco do Flamengo sendo curto: Joguem, façam seus papéis. Na arquibancada faremos por vocês. Juntos seremos campeões! VAMOS FLAMENGO! #PorNossaNação pic.twitter.com/YAWmQaWkT0 — Coluna do Flamengo (@ColunaFlamengo) 13 de dezembro de 2017

VAMOS FLAMENGO VAMOS SER CAMPEÃO VAMOS FLAMENGO MINHA MAIOR PAIXÃO ⚫⚫ — Morro faz quem quer (@Lebai_fqq) 13 de dezembro de 2017

UMA VEZ FLAMENGO , FLAMENGO ATÉ MORRER !!!!! ⚫ — Morro faz quem quer (@Lebai_fqq) 13 de dezembro de 2017