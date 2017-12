Torcida do Inter cria campanha para melhorar mira dos atacantes

O Internacional não vive grande fase na Série B. Nos dois últimos jogos, empatou duas vezes sem marcar sequer um gol. O jogo contra o Paraná, na última terça, foi o estopim para a torcida, que está se mobilizando no Facebook para levar setas indicando onde fica o gol nos próximos jogos para auxiliar seus atacantes.

"Vamos ajudar! Próximo jogo, todo mundo leva seta para os jogadores saberem onde tem que chutar", diz a descrição do evento no Facebook, que já conta com mais de duas mil presenças confirmadas e outras três mil interessadas para o jogo contra o Boa, no dia 1º de julho.

A ideia, porém, não é inédita. No jogo entre Atlético-PR e Flamengo, os fãs do clube paranaense tiveram iniciativa semelhante. Na oportunidade, eles levaram uma faixa com a palavra "chute" e se posicionaram atrás do gol adversário. A medida até deu certo, já que a partida terminou em 1 a 1.