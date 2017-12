Torcida do O. de Marselha se opõe a retorno de Drogba: 'Não fique lamentando'

Se o concorrente do Corinthians na negociação com Didier Drogba é o Olympique de Marselha, o alvinegro agora pode ter um caminho mais fácil. Durante a partida contra o Monaco, pelo Campeonato Francês, neste domingo, a torcida do clube francês se manifestou contra o possível retorno do atacante marfinense.

"Pare de dizer que você ama o OM (Olympique de Marselha). Você ganha mais dinheiro em um mês do que nós ganhamos em uma vida inteira. Não seja um bebê chorão e volte para a China", diziam três faixas abertas em um dos setores de arquibancadas do estádio Velódrome.

Drogba defendeu o Marselha na temporada 2003/04, uma antes de se transferir para o Chelsea. Desde então, ele disse por diversas vezes que deseja voltar ao clube, o que jamais aconteceu.