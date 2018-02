Torcida do Palmeiras: conheça o serviço para compra de ingressos

Para quem pretende acompanhar os jogos do Palmeiras, o programa Avanti será a melhor opção. Além dos descontos para as partidas, os torcedores ainda garantem ofertas exclusivas realizadas pelo clube. Mas, é claro, se você é "oldschool" e quer conseguir os ingressos presencialmente também te ajudamos.

AVANTI

O primeiro passo é acessar o site do Avanti clicando aqui. É oficial. Por lá, você poderá escolher o plano que melhor atende suas necessidades.

São seis opções ao todo. A mais barata custa R$14,99 por mês e inclui a prioridade na compra de ingressos, além do beneficios que todo sócio torcedor tem direito (descritos na imagem acima). O mais caro custa R$649,99 e a principal vantagem é ter direito a um ingresso, com 100% de desconto, no setor de sua escolha - dependendo da disposição na hora da compra.

- Bronze (R$14,99)

Prioridade na compra de 1 ingresso SEM DESCONTO nas pré-vendas;

Cartão Avanti utilizado como ingresso no acesso aos jogos;

Inclusão de até 3 dependentes (cônjuge, filhos de até 18 anos e/ou pais aposentados);

- Prata (R$34,99)

Prioridade na compra de 1 ingresso com 50% de desconto nos seguintes setores do estádio Allianz Parque: Setor Gol Norte, Setor Gol Sul ou Setor Superior, à sua livre escolha e de acordo com a disponibilidade de ingressos;

Cartão Avanti utilizado como ingresso no acesso aos jogos;

Inclusão de até 3 dependentes (cônjuge, filhos de até 18 anos e/ou pais aposentados);

- Prata Superior (R$ 64,99)

Concede prioridade, na quarta pré-venda, para compra de 1 ingresso com 50% de desconto nos Setores Gol Norte e Gol Sul ou

Compra de 1 ingresso com 75% no Setor Superior;

Cartão Avanti utilizado como ingresso no acesso aos jogos;

Inclusão de até 3 dependentes (cônjuge, filhos de até 18 anos e/ou pais aposentados);

- Ouro (R$ 119,99)

Compra de 1 ingresso com 100% de desconto no Setor Gol Norte ou

Compra de 1 ingresso com 75% de desconto nos setores Setor Gol Sul e Setor Superior ou

Compra de 1 ingresso com 25% de desconto no Setor Central Oeste;

Cartão Avanti utilizado como ingresso no acesso aos jogos;

Inclusão de até 3 dependentes (cônjuge, filhos de até 18 anos e/ou pais aposentados);

- Platina (R$ 214,99)

Compra de 1 ingresso com 100% de desconto nos seguintes setores: Setor Gol Norte, Setor Gol Sul ou Setor Superior ou

Compra de 1 ingresso com 50% no Setor Central Oeste

Cartão Avanti utilizado como ingresso no acesso aos jogos;

Inclusão de até 3 dependentes (cônjuge, filhos de até 18 anos e/ou pais aposentados);

- Diamante (R$ 649,99)

Compra de 1 ingresso com 100% de desconto nos setores do Estádio Allianz Parque comercializados pelo Palmeiras e descritos a seguir: Setor Gol Norte, Setor Gol Sul, Setor Superior, ou Setor Central Oeste;

Cartão Avanti utilizado como ingresso no acesso aos jogos;

Inclusão de até 3 dependentes (cônjuge, filhos de até 18 anos e/ou pais aposentados);

Ainda em dúvida? Veja abaixo o quadro comparativo dos planos:

Além dos planos tradicionais, o Palmeiras também lançou o Passaporte para o torcedor que não quer apenas ir à Arena, mas também quer deixar a sua marca no estádio do clube de coração. Nesta opção, o fã terá seu nome gravado em uma cadeira personalizada e a garantia de ingressos para todos os jogos do Palmeiras em casa. Caso não consiga ir, o sócio pode emprestar o cartão para um amigo palestrino.

ALLIANZ PARQUE

O Allianz Parque possui três bilheterias que estão localizadas ao lado dos portões A, B e D nas três vias de acesso à arena. O horário de funcionamento das bilheterias é determinado de acordo com cada evento. A disponibilidade de ingressos variam de acordo com a demanda de cada partida.

Seguem os endereços:

Bilheteria Portão A - Rua Turiaçu, 1830

Bilheteria Portão B - Av. Franciso Matarazzo, 1600

Bilheteria Portão D (Entrada de Visitantes) - Rua Padre Antônio Tomás, 182