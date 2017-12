Palmeirenses invadem aeroporto e jogadores divulgam festa nas redes

Nesta terça-feira, a torcida do Palmeiras fez uma grande festa no Aeroporto de Congonhas para dar apoio ao elenco no embarque para Belo Horizonte. O alviverde enfrentará o Atlético-MG na quinta-feira, no Estádio Independência. Caso o vença em Minas Gerais e o Santos não some três pontos diante do Vitória, o time de Cuca pode confirmar o título no domingo, quando recebe o Botafogo, no Allianz Parque.

Os palmeirenses chegaram no aeroporto por volta das 18h, uma hora antes do ônibus dos jogadores deixar a Academia de Futebol em direção ao local. Para chegar à sala de embarque, os atletas passaram por um corredor humano organizado pelos próprios torcedores. Dudu, Tchê Tchê, Roger Guedes e Victor Hugo registraram a festa alviverde em suas redes sociais.

#Somostorcida #Estamosjuntos #ObrigadoaTodosqueveioNoAeroportoNosdarForca #PodeterCertezaQueVamosContinuarDandoAVidaporEsteTitulo 7️⃣ Uma foto publicada por Eduardo Pereira Rodrigues (@7_dudu) em Nov 15, 2016 às 2:00 PST

Aeroporco ! De arrepiar essa é a nossa torcida !! ✈️ #sepalmeiras #torcidaquecantaevibra #ocorreélouco #somostorcida #aeroporco Um vídeo publicado por Danilo /Tchetche92 (@tchetche32) em Nov 15, 2016 às 2:14 PST

#obagulhoédoido #torcidaquecantaevibra @sepalmeiras #RG23 Um vídeo publicado por Róger Guedes (@rogerguedes23) em Nov 15, 2016 às 2:18 PST

Mais um pouquinho do show da torcida hoje aqui em Porcongonhas Um vídeo publicado por Vitor Hugo (@vh.oficial) em Nov 15, 2016 às 2:39 PST