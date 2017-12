Torcida do Palmeiras se divide sobre Roger Machado nas redes; veja

O anúncio da contratação do técnico Roger Machado por parte do Palmeiras dividiu opiniões da torcida nas redes sociais no início da noite desta quarta-feira. Sem contrato desde julho, quando foi demitido do Atlético Mineiro, e com uma passagem pelo Grêmio no currículo, o treinador assume em 2018.

O assunto foi parar no primeiro lugar dos trending topics (temas mais comentados) do Twitter no Brasil. Enquanto alguns deram as boas vindas ao novo comandante palmeirense, outros se manifestaram com certa desconfiança, indicando que o treinador não deve ter vida fácil no clube.

Alguns dos torcedores acusaram outros de já estarem querendo "queimar" Machado antes mesmo da estreia. Outros compararam a chegada dele com a de Eduardo Baptista, no início deste ano. Baptista acabou demitido em maio após não dar uma cara ao time, abrindo espaço para a chegada de Cuca.

Confira algumas das reações:

Palmeiras contratou o Roger Machado. Palmeirenses /// outros times pic.twitter.com/5M3TI99r3m — Marcelo 7x (@MarceloRohde_) 22 de novembro de 2017

Sobre Roger Machado no Palmeiras: pic.twitter.com/t7uO580jad — Madson Bruno (@madsonbruno) 22 de novembro de 2017

Eu concordo, preferia Abel. Mas se o Abel quisesse, ja teria decidido. Tirando Abel, o nome de Roger Machado é um dos melhores disponíveis no mercado. Agora é esperar pra ver a capacidade dele em gerir esse grupo. — Bob Palmeirense (@bobpalmeirense) 22 de novembro de 2017

Roger Machado é o novo técnico do Palmeiras. A partir deste momento, o seu sucesso será o sucesso do Palmeiras!!! Como não terá meu apoio??? Seja bem vindo ao maior Campeão do Brasil!!! pic.twitter.com/2spuUONOYg — Fábio Teruel (@fabioricardo77) 22 de novembro de 2017

Roger Machado, benvindo ao maior do Brasil. Sua responsabilidade é imensa: eu sei. Mas sua satisfação em ser campeão no @Palmeiras será maior! Boa sorte e fique com Deus! — Fabio Di Jorge (@FabioDiJorge) 22 de novembro de 2017

Nem chegou e já tão querendo queimar o #rogermachado Vcs merecem msm E. Batista Valentin Gilson kleina Celso roth Gusmão E mto pic.twitter.com/5y7ToiPkzS — QUEROTECNICODVERDADE (@ValentinPsv) 22 de novembro de 2017

Agora ao saber da contração do Roger Machado, eu me lembrei da infância quando eu queria ganhar bonecas de presente e recebia roupas das minhas tias. #Palmeiras — Vick Vaporub (@Vickticia) 22 de novembro de 2017

Roger Machado, Valentim e Eduardo Batista é tudo igual! Não queria um treinador experiente? — Leonardo Lima (@leolima_85) 22 de novembro de 2017

Quem procura Mano Menezes, Abel Braga e Roger Machado não tem a menor noção do que quer. Essa é a única certeza no Palmeiras. — André Galvão (@andregalvaofer) 22 de novembro de 2017

Claramente o Roger Machado se enquadra melhor na filosofia do Palmeiras que o Abelão. Roger Machado não tem Mundial — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) 22 de novembro de 2017

Eu quero muito, mas muito mesmo, estar errado em relacao ao Roger Machado... Mas acho que não é técnico para o momento atual do Palmeiras... Vamos torcer!!! — Alexandre Brendim ⓟ (@alebrendim) 22 de novembro de 2017

"Roger Machado é o novo técnico do Palmeiras" pic.twitter.com/JuoPwOvLIe — Neemias (@neemisantos) 22 de novembro de 2017