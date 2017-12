Torcida do Porto dá show de mau gosto: 'Que o avião da Chape fosse do Benfica'

O futebol é um esporte apaixonante, que mexe com a emoção dos torcedores. Porém, em alguns casos, pessoas ultrapassam totalmente o limite do aceitável. E foi exatamente isso o que aconteceu com os fãs do Porto. Durante um jogo de handebol contra o Benfica, a torcida "Super Dragões" cantou uma música dizendo que gostaria que o avião da Chapecoense, que se acidentou no fim de 2016, fosse, na verdade, de seu grande rival.

A tragédia, que matou 71 pessoas às vésperas da final da Copa Sul-Americana, que seria disputada entre Chapecoense e Atlético Nacional, comoveu torcedores no mundo todo, mas parece que a dimensão do fato não foi absorvido pelos torcedores portugueses. Grandes rivais, Porto e Benfica dominam o futebol local há muitos anos e, por isso, a rivalidade entre eles é enorme. Assista ao vídeo: