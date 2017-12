Torcida do Saint-Étienne invade jogo com portões fechados na França

O Saint-Étienne recebeu o Rennes sem a presença de público, por conta de uma punição que o clube sofreu pelo comportamento de seus torcedores contra o Lyon, em fevereiro. Apesar dos portões fechados, alguns torcedores do Saint-Étienne conseguiram invadir o Estádio Geoffroy-Guichard, alguns deles portando sinalizadores. O árbitro da partida decidiu, então, interromper a partida e mandou os atletas para o vestiário. Cerca de 15 minutos após o incidente, as forças de segurança conseguiram tirar os fanáticos do local, e a partida voltou a ser disputada.

O Saint-Étienne, que ocupa a sétima colocação do Campeonato Francês, empatou em 1 a 1 com o Rennes, nono colocado da competição. Verts Roland Romeyer, presidente do clube, lamentou o ocorrido e disse que por causa de alguns, cerca de 30 mil torcedores acabam punidos.