Torcida do São Paulo: conheça o serviço para compra de ingressos

Para quem pretende acompanhar os jogos do São Paulo, o programa Sócio Torcedor será a melhor opção. Além dos descontos para as partidas, os torcedores ainda garantem ofertas exclusivas realizadas pelo clube. Mas, é claro, se você é "old school" e quer conseguir os ingressos presencialmente também te ajudamos.

+ Leia mais notícias sobre futebol

SÓCIO TORCEDOR

O primeiro passo é acessar o site do Sócio Torcedor clicando aqui. É oficial. Por lá, você poderá escolher o plano que melhor atende suas necessidades. Ao todo são oito opções. O mais barato custa R$12 mensais e o mais caro sai por R$489. Veja abaixo os principais benefícios que cada uma das categorias oferece, além dos agrados que estão inclusos em todos os programas.

- Sou Tricolor (R$12)

Preferência na compra antecipada de ingressos pela internet com prazo mínimo de 24 horas antes da venda para demais torcedores, válido para todos setores (exceto cadeiras cativas, camarote e setor visitante)

- Vamos São Paulo (R$19)

Preferência na compra antecipada de ingressos pela internet com prazo mínimo de 36 horas antes da venda para demais torcedores com 20% de descontos para todos setores (exceto cadeiras cativas, camarote e setor visitante)

- O Mais Querido (R$30)

Preferência na compra antecipada de ingressos pela internet com prazo mínimo de 48 horas antes da venda para demais torcedores com 30% de descontos para todos setores (exceto cadeiras cativas, camarote e setor visitante)

- Clube da Fé (R$69)

Camisa oficial Sócio Torcedor (no 12º mês de pagamentos consecutivos e ininterruptos, válido só para sócio titular sendo 1 por ano);

Preferência na compra antecipada de ingressos pela internet com prazo mínimo de 60 horas antes da venda para demais torcedores com 40% de descontos para todos setores (exceto cadeiras cativas, camarote e setor visitante)

- Tu és Forte (R$100)

Camisa oficial Sócio Torcedor (1 a cada 12 meses sendo que o torcedor ganha o direito de receber a camisa no 6º mês de pagamento. válido só para o sócio titular);

Preferência na compra antecipada de ingressos pela internet com prazo mínimo de 72 horas antes da venda para demais torcedores com 50% de descontos para todos setores (exceto cadeiras cativas, camarote e setor visitante)

- Tu és Grande (R$149)

Camisa oficial Sócio Torcedor (1 a cada 12 meses sendo que o torcedor ganha o direito de receber a camisa no 6º mês de pagamento, válido só para o sócio titular);

Preferência na compra antecipada de ingressos pela internet com prazo mínimo de 84 horas antes da venda para demais torcedores com 70% de descontos para todos setores (exceto cadeiras cativas, camarote e setor visitante)

- Tu és o Primeiro (R$489)

Camisa oficial Sócio Torcedor (1 a cada 12 meses sendo que o torcedor ganha o direito de receber a camisa no 6º mês de pagamento, válido só para o sócio titular);

Camisa oficial SPFC (1 a cada 12 meses sendo que o torcedor ganha o direito de receber a camisa no 6º mês de pagamento, válido só para o sócio titular);

Preferência na compra antecipada de ingressos via internet ao preço de R$ 1,00 para setor eterno capitão com serviço de buffet ou para qualquer outro setor do estádio (exceto cadeiras cativas, camarote e setor visitante), com prazo mínimo de 84 HORAS ;

Mora fora de São Paulo e é torcedor do tricolor? O programa tem um plano especial para você!

- São Paulo Brasil (R$25)

Camisa oficial Sócio Torcedor (no 12º mês de pagamento consecutivo e ininterrupto, válido só para sócio titular, sendo 1 por ano;

Preferência na compra antecipada de ingressos pela internet com prazo mínimo de 48 horas antes da venda para demais torcedores, válido para todos setores (exceto cadeiras cativas, camarote e setor visitante).

Ainda em dúvida? Veja abaixo o quadro comparativo dos planos:

ESTÁDIO CÍCERO POMPEU DE TOLEDO

O morumbi possui uma bilheteria localizada na Praça Roberto Gomes Pedrosa, número 1. O local abre diariamente das 10h às 17h, mas a disponibilidade de ingressos é de acordo com a demanda de cada partida. Importante: não esqueça de levar com você um documento de identificação. A apresentação é necessária no momento da compra para realizar cadastramento.

Além disso o informativo de cada partida também mostra alguns outros pontos de venda que irão comercializar ingressos, bem como os preços e horários atualizados. Para acessar basta seguir esse passo a passo:

Site do SPFC > Aba "Ingressos" > Próximo jogo

COMPRA ONLINE

Se você não gostou de nenhuma das opções de planos e não quer sair de casa para ir atrás de ingressos talvez essa seja a melhor opção. O São Paulo faz sua venda online pela empresa Total Acesso. Na página do clube dá para ver os próximos eventos e dar início ao processo de compra. O site aceita tanto pagamentos da bandeira Visa quanto Mastercard e cobra uma taxa de conveniência de 10% em cima do valor do ingresso.

No primeiro acesso é necessário fazer um rápido cadastramento. Nome, telefone, endereço, e-mail, telefone, CPF e data de nascimento são os itens obrigatórios. Depois de criar o login e definir uma senha você já está habilitado para dar início a transação.