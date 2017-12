Diretoria do São Paulo decide tirar programa de Neto do Morumbi

A torcida do São Paulo tem motivos para comemorar. Apesar do time estar mal e permanecer lutando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, os fãs finalmente conseguiram se "livrar" de algo que os incomodavam. O programa "Baita Amigos", apresentado por Neto e que passa no BandSports, não será mais feito do estádio do Morumbi.

Apesar de ser declaradamente corintiano, o ex-jogador fazia o programa de dentro de um dos camarotes do estádio são paulino. Como ele possui estilo polêmico e gosta de alfinetar o clube, os torcedores começaram uma corrente que chegou até dirigentes para tirá-lo do estádio, o que acabou dando certo.

No "Os Donos da Bola" desta terça-feira, Neto ironizou a medida: "Parece que eu sou o culpado do São Paulo estar na Série B. Porque fazemos o programa lá no Morumbi. Que por sinal não vamos mais fazer. Somos os culpados do São Paulo estar nessa situação", debochou.

Apesar da já confirmada mudança de local, a produção do "Baita Amigos", em contato com o UOL Esporte, garante que existe a possibilidade do programa voltar ao Morumbi na segunda quinzena de outubro. Já a comunicação do São Paulo nega a possibilidade e diz que não há nenhuma previsão de retorno e que um corte foi um pedido da diretoria do clube.