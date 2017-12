Torcida do São Paulo joga sal grosso no Morumbi para 'tirar zica' do time

Atualmente na zona de rebaixamento do Brasileirão, o São Paulo está longe de viver uma fase boa. No dia do duelo contra o Vasco, considerado chave para o time deixar essa situação incômoda na tabela, a torcida resolveu "afastar o azar" do time. Para isso, nada melhor do que colocar sal grosso na frente do portão principal do estádio do Morumbi.

O ritual é bastante semelhante ao visto em 2013, quando o time vivia situação complicada no torneio nacional e conseguiu uma arrancada, se livrando do rebaixamento para a segunda divisão.

Além disso, as torcidas organizadas, que vêm criticando bastante a gestão do presidente Leco, decidiram apoiar e fizeram uma festa "digna de Libertadores", com sinalizadores de fumaça e bandeirões para recepcionar o ônibus da equipe.