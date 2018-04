Torcida do São Paulo reclama da contratação de Carneiro nas redes

A chegada do atacante Gonzalo Carneiro, o novo reforço do São Paulo para a temporada 2018, anunciada nesta segunda, 2, não animou parte da torcida do clube paulista. O jogador, que estava no Defensor do Uruguai, assinou contrato para ficar três temporadas no Morumbi.

O assunto chegou a ser o mais comentado no Twitter no Brasil durante boa parte do dia. No início da noite, ainda estava entre os dez tópicos mais citados do Brasil na rede social. Mas nem todos os torcedores ficaram contentes com a chegada do novo jogador.

O São Paulo vai desembolsar 800 mil euros (cerca de R$ 2,6 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta, que chegou ao time por indicação do superintendente de relações institucionais Diego Lugano. É a oitava contratação do clube para a temporada. Ele chega depois de Jean, Diego Souza, Nenê, Anderson Martins, Tréllez, Régis e Valdívia.

Em 2017, marcou 13 gols pela equipe uruguaia. Foi decisivo durante a campanha vitoriosa do Defensor no Torneio Apertura e disputou a decisão do Campeonato Uruguaio com o Peñarol.

Veja a repercussão e os comentários dos torcedores:

Dou crédito por ser uruguaio, mas sinto que é mais um centurion — Miguel (@lopespfc14) 2 de abril de 2018

Não é o bicho certo, mas ok — Wild Bill Hickup (@WI7IAN) 2 de abril de 2018

Bem vindo Carneiro, já chega comendo a grama !!! — Guilherme (@sigaogui) 2 de abril de 2018