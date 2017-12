Torcedores do Sunderland querem homenagear jovem símbolo do time em estádio

Quem acompanha o Campeonato Inglês, provavelmente, conhece a história de Bradley Lowery, o menino com um tipo raro de câncer que ganhou destaque no mundo inteiro por causa do seu amor pelo Sunderland. O menino de 6 anos se tornou uma espécie de mascote do clube, mas após meses de luta contra a doença acabou falecendo na última sexta-feira.

Agora os torcedores da equipe inglesa pretendem retribuir a paixão que o garotinho tinha pelo clube. Para isso foi criada uma petição para que a arquibancada este do Estádio da Luz, casa do Sunderland, tenha o nome de Bradley.

"Ele se tornou um símbolo de amor e esperança, e ninguém pode pensar em Sunderland AFC sem pensar nele", diz um trecho da petição que já recebeu mais de 45 mil assinaturas, de um total de 50 mil esperadas.