Torcida do Valencia comemora saída de Aderllan, contratado pelo São Paulo

No início da tarde desta terça-feira, 11, o São Paulo confirmou o acordo de empréstimo do zagueiro Aderllan Santos, do Valencia, válido até 31 de dezembro de 2018. O próprio clube espanhol já havia comunicado a negociação, através de uma nota oficial e uma publicação em sua conta no Twitter.

Mas o que realmente chamou a atenção foi a repercussão positiva da saída do brasileiro por parte dos torcedores valencianistas, que parece que não gostavam tanto assim do defensor.

A conta do Valência no Twitter recebeu uma enxurrada de memes e GIFs de danças e comemorações pela transferência de Aderllan.