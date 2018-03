Torcida faz a festa nas redes após contratação de Scarpa pelo Palmeiras

A oficialização da contratação do meia Gustavo Scarpa pelo Palmeiras, junto do Fluminense, fez a torcida do Verdão vibrar nas redes sociais. O jogador era bastante disputado pelas equipes rivais, e por isso a chegada foi bastante comemorada - além, claro, de os torcedores destacarem a força do elenco Palmeirense para esta temporada.

"Que meio campo é esse... Moisés, Guerra, Scarpa, Dudu, Lucas Lima", tuitou um torcedor. Outros se disseram contentes com a aquisição, mas "alertaram" o jogador que a torcida do Palmeiras irá cobrar dele a mesma qualidade que apresentou até aqui.

Veja algumas das reações sobre o assunto, que foi parar nos trending topics (assuntos mais comentados) do Twitter:

Que meio campo é esse... Moisés, Guerra, Scarpa, Dudu, Lucas Lima... — Verdão Tático (@verdaotatico) 15 de janeiro de 2018

Vdd msm sobre o Scarpa, caralho vai virar uma seleção kkkkkk!!!! — Luiz Cláudio (@LuizFerr3ira7) 15 de janeiro de 2018

Com Gustavo Scarpa, Palmeiras contrata o maior criador e finalizador das duas últimas edições do Campeonato Brasileiro Poder de criação da equipe com ele, Lucas Lima e Dudu é algo surreal! Os jogadores quem mais criam no Brasil nos últimos anos Ainda hoje traremos números dos 3 pic.twitter.com/hmBsRP98ai — Footstats (@Footstats) 15 de janeiro de 2018

Primeiro foi Dudu. Agora, Scarpa. Palmeiras ganha queda de braço com rivais não por oportunismo, mas por gestão. Time tem dinheiro, mas também gestão responsável e saúde financeira desde Paulo Nobre. — Andrei Kampff (@AndreiKampff) 15 de janeiro de 2018

Déjà vu!? Palmeiras da chapéu em São Paulo e Corinthians e acerta a contratação de Gustavo Scarpa! BEM VINDO, GUSTAVO SCARPA! pic.twitter.com/5MlZwAutro — SEPalmeirense (@SEPalmeirense) 15 de janeiro de 2018

Ranking de assistências no Brasil 2015 - 1° Dudu e 2° Lucas Lima 2016 - 1° Scarpa e 2° Dudu 2017 - 1° Scarpa e 2° Lucas Lima Sim, meus amigos... OS TRÊS ESTARÃO JUNTOS EM 2018! #Jao pic.twitter.com/fCAg1aTCFP — ClickPalestra! (@clickpalestra_) 15 de janeiro de 2018

Vem aí, chapéu volume 2! Estrelando: Dudu e Scarpa. Direção: Alexandre Mattos. pic.twitter.com/OGmAHKkEVF — Minuto Palmeiras (@MinutoPalmeiras) 15 de janeiro de 2018

Contratação de Scarpa no Palmeiras tem tudo para ser impactante no funcionamento da equipe. Meia de muita qualidade, que pode atuar em qualquer função na linha de meias. Entendo que foi oportunidade de mercado, mas o setor agora está cheio (muita gente boa). Vamos ver quem joga. — Renato Rodrigues (@rnato_rodrigues) 15 de janeiro de 2018