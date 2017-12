Torcida faz campanha para Cuca ficar no Palmeiras em 2017

O ano está acabando e com ele o medo do torcedor palmeirense em perder Cuca para a temporada que vem, possivelmente para a China. Para isso, a torcida organizada Mancha Alviverde iniciou uma campanha nessa terça-feira chamada "FICA CUCA", pedindo pela permanência do técnico que tem proposta de R$ 1,5 milhão por mês do futebol chinês.

A campanha começou no site oficial da torcida, mas vai ganhar força no encontro entre torcedores que está marcado para sábado em frente à Academia de Futebol do clube. Lembrando que domingo, contra o Chapecoense, no Allianz Parque, é a 'decisão' do campeonato e apenas um empate coloca o Palmeiras np topo do futebol Brasileiro.