Torcida invade centro de treinamento do Al Ahly antes de final africana

Milhares de torcedores do Al-Ahly invadiram o centro de treinamento do time nesta terça-feira, 31, para apoiar a equipe antes do embarque ao Marrocos para decidir com o Wydad Casablanca o título da Liga dos Campeões da África, no próximo sábado, 4. As imagens impressionantes foram divulgadas pelo clube egípcio e pela Confederação Africana de Futebol (CAF) em suas redes sociais.

No jogo de ida, os times empataram por 1 a 1. Na partida de volta, os marroquinos levam pequena vantagem e podem ser campeões com um empate sem gols. Para conseguir o título, o Al-Ahly precisa vencer a partida ou empatar por, no mínimo, 2 a 2.

+ Após péssima campanha nas eliminatórias, Foda tenta levar Áustria à Euro-2020

+ Antes de dérbi, Alexandre Frota pede paz nos estádios, mas paga mico

+ Siga o Fera no Twitter!

O campeão no sábado será o representante africano no Mundial de Clubes da Fifa que acontecerá em dezembro, nos Emirados Árabes Unidos.

Com oito títulos, o Al-Ahly é o maior campeão africano. Em 2012, a equipe enfrentou o Corinthians pela semifinal do Mundial de Clubes. No ocasião, a equipe foi eliminada ao perder por 1 a 0 para os brasileiros, com gol marcado por Paolo Guerrero.

آلاف من جماهير الأهلي المصري يحتشدون لحضور مران الفريق قبل السفر للمغرب لخوض إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي #TotalCAFCL pic.twitter.com/9HI1UDYuGG — CAF - عربي (@caf_online_AR) 31 de outubro de 2017