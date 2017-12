Torcida joga ratos mortos em jogadores durante partida na Dinamarca

Ratos mortos foram arremessados pela torcida do Brøndby contra os jogadores do Copenhagen, em partida das equipes pela liga dinamarquesa.

Os animais foram fotografados por diversos torcedores, que postaram as imagens nas redes sociais. O protesto gerou críticas nas redes. "Não tem nem simbolismo nisso. É apenas asqueroso" disse um usuário da rede Reddit. "Não consigo me imaginar carregando ratos mortos por aí. É nojento", disse outro.

Veja imagens:

Brondby Fans Threw Dead Rats At Copenhagen Players!

https://t.co/EVGSVmfWcH — Witty Futty (@WittyFutty) 17 de abril de 2017