Torcida organizada do Atlético-MG paga conserto do carro de Marcos Rocha

No final do mês de abril, o carro do lateral Marcos Rocha acabou amassado após um protesto da torcida organizada Galoucura na porta da Cidade do Galo, centro de treinamento do Atlético-MG. À época, o jogador reclamou da atitude dos torcedores em sua conta no Instagram, vendo como injusto o prejuízo já que sempre honrou a camisa do clube.

Nesta terça-feira, no entanto, o jogador publicou na mesma rede social que a Galoucura arcou com os custos do conserto do seu carro, uma Hilux SW4, da Toyota. "Informo a todos que, mesmo sendo o fato isolado de um integrante, a torcida organizada Galoucura pagou os custos do conserto do meu carro. Agradeço pelo gesto e sei que não foi premeditado. Vida que segue, todos para o bem do Galo!", colocou o jogador.

Segundo o UOL Esporte, primeiramente, a diretoria do Atlético-MG havia se disponibilizado para pagar a manutenção do veículo. No entanto, integrantes da torcida entraram em contato com o clube e informaram que a organizada bancaria o conserto.