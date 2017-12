Torcida organizada do Botafogo prega 'celibato' nas arquibancadas

Arquibancada é coisa séria - e não é lugar para ficar atualizando nem olhando Facebook, WhatsApp e nem Twitter, e também não é lugar para arrumar namorada.

As orientações estão presentes em uma cartilha publicada pela torcida organizada Fúria Jovem do Botafogo (RJ), em sua página oficial no Facebook, que pede que os torcedores apenas "cantem e vibrem" pelo time nos 90 minutos.

"Fico me perguntando, o que adianta o torcedor ir ao estádio, senão pra cantar e empurrar o time os 90 minutos? Não seria muito mais válido ficar em casa assistindo pela TV?", diz parte do post. "Será que isso é normal, o seu amigo do lado está cantando, enquanto você está de braços cruzados, outros mexendo no celular e tantos outros reclamando das jogadas da equipe? Arquibancada é coisa séria", afirma a torcida.

A maior parte dos comentaristas apoiou. Um seguidor disse que saiu de uma partida do Fogão "com a garganta sangrando de tanto grtitar, enquanto a galera toda atrás estava calada".

