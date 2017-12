'Leva amarelo, por favor': torcida do São Paulo apela a Cueva na internet

Em seu Instagram, o camisa 10 tricolor Cueva postou uma foto ao lado do atacante Paolo Guerrero, do Flamengo, companheiro na seleção do Peru. Nos comentários, torcedores do São Paulo apelam para que ele tome o terceiro amarelo de propósito e, assim, fique com chances de jogar contra o Corinthians. "Vem jogar o clássico", "leva amarelo", "joga domingo pelo tricolor por favor", "só te peço um cartãozinho", são alguns dos apelos. Fizeram até uma hashtag: #TomaAmarilla.

Cueva disputa os próximos três jogos, pelas eliminatórias. Caso ele leve outro amarelo, voltaria para a equipe paulista e, assim, poderia enfrentar o Corinthians, no clássico deste fim de semana.

O Peru joga contra a Venezuela, fora de casa. Depois, encara o Uruguai, na terça-feira, em Lima.

Na tabela, a seleção peruana tem 14 pontos e poucas chances para se classificar para a Copa do Mundo na Rússia.

Confira o post: