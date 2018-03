Torcida reclama de Gabigol após expulsão: 'Muda para Gabicartão'

O Santos garantiu a vitória sobre o Nacional por 3 a 1 nesta quarta-feira, no estádio do Pacaembu, pela segunda rodada do Grupo 6 da Libertadores. Apesar do resultado positivo, o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi expulso ainda no primeiro tempo da partida.

+ Neymar e outros atletas prestam homenagens a Marielle Franco

+ Após invasão de gato, jogadores do Bayern postam selfie com animal

+ Futebol, figurinhas e o sonho de ver a Copa são tema de livro

A expulsão de Gabigol repercurtiu entre a torcida santista, que usou as redes sociais para reclamar do jogador e até dar um novo apelido: "Muda para Gabicartão", escreveu um dos internautas.

Mais uma vez Gabigol não conseguiu administrar o nervosismo e foi expulso de campo nos minutos finais da primeira etapa. Ele levou amarelo logo aos 10 por reclamação e depois o vermelho por chegar atrasado na tentativa de roubar a bola do zagueiro. Dessa forma, ele desfalcará a equipe contra o Estudiantes, no dia 5 de abril, na Argentina.

Em campo, Eduardo Sasha marcou dois e Rodrygo balançou a rede uma vez para o Santos. O time adversário garantiu um gol com Christian Oliva. Para saber mais sobre a partida clique aqui.

Veja a repercussão:

Muda o apelido pra gabicartão — Sidney Fernando Souza Pugles (@SPugles) 15 de março de 2018

MLK BURRO, MERECE TOMAR MULTA — Artur (@ArturPamos) 15 de março de 2018

Pelo amor de Deus em Mano Cara burro Toma amarelo por besteira man — vitor_gmr (@VitorGabrielR18) 15 de março de 2018

Mataram a lendária 10 do Santos, marketing todo errado — harde (@hardeando) 15 de março de 2018

Só faz merda — gileade de oliveira (@liade2015) 15 de março de 2018

ALGUÉM FALA PRA ESSE MOLEQUE QUE O SANTOS NAO É BAGUNÇA PRA FICAR TOMANDO CARTAO TODO JOGO, APLICA MULTA, COMIDA DE RABO, O QUE FOR, MAS FAZ ELE ACORDAR VEI — showza (@rafakierme) 15 de março de 2018

Nunca vai ser um grande jogador fazer essa burrices — LG_Nascimentos (@luizS2santos) 15 de março de 2018

VACILAO DEMAIS — thainá // marcosday (@thainaars) 15 de março de 2018