Torcida 'revoltada' coloca fogo em carro de presidente de clube italiano

O Pescara realmente vive complicado no Campeonato Italiano. O pequeno clube conquistou apenas nove, dos 69 pontos já disputados no torneio até agora e amarga a última colocação, 14 pontos distante do Empoli, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Revoltados com essa situação, alguns torcedores decidiram "extravasar" e em um ato de tremendo vandalismo, incendiaram o carro de Daniele Sebastiani, presidente do clube.

"Esses são gestos que nos fazem pensar e me deixam muito mal, isso não traz nada de bom para o Pescara e nem para mim. Felizmente estamos bem, mas eu sinto muito por ter sido protagonista involuntário desse episódio", disse o mandatário, em entrevista à Sky Sports, revelando ainda que já estava sendo ameaçado e insultado por membros de torcida organizada da equipe.

Na última rodada, o Pescara até chegou a mostrar poder de reação, ao, antes do intervalo, conseguir empatar um jogo que perdia por 2 a 0. No segundo tempo, porém, voltou a mostrar fragilidade e acabou derrotado pela Lazio pelo placar de 6 a 2. Na próxima rodada, a equipe tem mais um difícil desafio contra o Torino fora de casa.