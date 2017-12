Torcida usa faixas de cães para convencer Alexis Sánchez a ficar no Arsenal

Sabe aquela pessoa que adora animais, leva eles para tudo que é lugar, até mesmo para o trabalho? Essa pessoa tem muito em comum com o maior ídolo atual do Arsenal, Alexis Sánchez.

O atacante chileno é tão apaixonado pelos cães Humber e Atom, da raça golden retriever, que já os levou ao treino e até criou um perfil para eles no Instagram, reunindo 68 mil seguidores. Os pets também são quase onipresentes na própria conta pessoal do chileno na rede social.

Sabendo disso, a torcida do Arsenal resolveu utilizar os dois cachorros em uma campanha pela permanência do jogador no time, que tem contrato apenas até 2018 e já está sendo cogitado por outras equipes, como a Juventus e o PSG.

Uma das primeiras ações dos torcedores do clube inglês foi criar uma faixa em que Sánchez aparece abraçado aos dois cães, junto ao lema do time, "Victoria concordia crescit". O Arsenal aderiu à campanha e chegou a compartilhar uma imagem em suas redes sociais.

Em uma entrevista ao site do Arsenal, o chileno confidenciou que tem o nome dos dois cachorros nas chuteiras, sendo o de Atom na do pé direito e o de Humber no esquerdo. "Eles me dão energias positivas. Eles me encaram com seus olhos brilhantes quando acordo todas as manhãs, eu apenas amo o fato de eles quererem brincar comigo o tempo todo", disse.