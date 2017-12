Torcidas de Flamengo e Vasco 'batalham' por nome de aeroporto de Lisboa

Um novo aeroporto está sendo construído em Lisboa, capital de Portugal. Enquanto as obras vão se aproximando do fim, foi criada uma enquete para eleger qual deve ser o nome do local. E bastou o nome de Vasco da Gama ser uma das opções para a torcida do clube se manifestar e tentar "homenagear" a equipe com o aeroporto. Porém, os fãs do Flamengo ficaram sabendo disso e agora querem vetar o nome do rival. Para isso, escolheram votar em Oliveira Salazar, figura política de alcunha bastante duvidosa em Portugal, já que construiu sua trajetória inspirada no fascismo e é considerado um ditador.

Tudo começou nas redes sociais, com inúmeros vascaínos se manifestando e pedindo a adesão de outros torcedores na votação. Rapidamente, Vasco da Gama disparou na liderança da enquete. Os flamenguistas, porém, ficaram sabendo disso e começaram a votar contra, fazendo com que a enquete ficasse bastante equilibrada. Até a noite desta quinta-feira, a diferença entre as duas opções era de apenas 300 votos, com mais de um milhão de votos sendo computados desde o início da campanha.

Além de Vasco da Gama e Oliveira Salazar, outras opções de voto chamam atenção, como por exemplo Cristiano Ronaldo e Pepe, zagueiro nascido no Brasil, mas que defende a seleção portuguesa. Fernando Pessoa e Luís de Camões, nomes importantíssimos na literatura portuguesa também aparecem, mas não estão entre os mais populares.

Para o nome do novo aeroporto de Lisboa, Oliveira Salazar está em 1º, Vasco da Gama é vice! pic.twitter.com/Gk8VP1n0Es — Cadu Silva (@cadumarsilva) 6 de abril de 2017

AE, VASCAINADA, SE VOCÊ VOTAR, VOCÊ PODE AJUDAR O AEROPORTO A SE CHAMAR VASCO DA GAMA! BORA LÁ!https://t.co/Km84LxL0ID pic.twitter.com/b3EXmxz6Tn — Felipe El Rico ✠ (@Felipebsdc) 6 de abril de 2017

Vamos votar em Vasco da Gama para o nome do novo aeroporto de Portugal. Link: onovoaeroporto.pt — Rogerio Moreira (@IsaRoger95) 6 de abril de 2017