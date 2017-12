Torcidas dos grandes de SP se unem em ato pró-Chapecoense

As torcidas dos quatro clubes grandes do estado de São Paulo realizaram uma homenagem à Chapecoense neste domingo. Em ato realizado na frente do estádio do Pacaembu, as organizadas de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo se reuniram para demonstrar apoio ao clube catarinense.

O encontro foi entre a Gaviões da Fiel, Mancha Verde, Torcida Jovem e Independente. Em clima de paz, as torcidas ocuparam a praça Charles Miller e cantaram juntas 'Vamo, vamo, Chapê', grito dos torcedores catarinenses que ganhou o mundo nesta semana. O ato foi bastante elogiado nas redes sociais.