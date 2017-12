Torneio organizado por Neymar reúne jovens para disputa em São Paulo

A seletiva do torneio internacional Red Bull Neymar Jr's Five desembarca neste final de semana em São Paulo. Neste sábado e domingo, jovens de diversas idades se enfrentarão visando a final nacional da competição, que acontecerá no dia 28 de maio, em Salvador, capital da Bahia. O vencedor do evento nacional garante vaga para a final mundial, que será disputada no Instituto Projeto Neymar Jr, na Praia Grande, litoral de São Paulo, em julho. O campeão mundial atuará contra Neymar e ainda viajará para conhecer o craque na Espanha.

Dentre as equipes confirmadas, há algumas que chamam atenção. Mixtim e DNA da Bola são as únicas equipes desta seletiva compostas por homens e mulheres. Times europeus, como Barcelona, Leicester e Roma inspiraram nomes de algumas agremiações do campeonato. Além disso, bordões de Neymar como “É Tois” e “Ousadia & Alegria” embalam a nomenclatura de equipes.

Além de São Paulo, as seletivas brasileiras do Neymar Jr's Five passarão por Campinas, Recife, Curitiba e Salvador. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Manaus e Macapá já consagraram os seus finalistas: ABA, Anjos da Bola (atuais campeões mundiais), Arram, Brothers e Leões do Norte, respectivamente.