Tottenham pode perder Son por dois anos para o exército sul-coreano

Um dos destaques do Tottenham nesse início de ano tem sido Son Heung-Min. No entanto, a equipe corre o risco de perder o atacante por dois anos para o exército sul-coreano, já que o meia precisa completar seus 21 meses de serviço militar até completar 28 anos. Como ele tem 25, ele teria que se apresentar em julho de 2019.

+ Stephen Hawking criou fórmulas sobre futebol e chamou Suárez de 'bailarina'

+ Confira os 10 jogadores que mais lucram com venda de chuteiras

+ Lautaro Martínez coloca Argentina como favorita para a Copa do Mundo

O Tottenham, entretanto, ainda tem maneiras de não perder um de seus destaques. De acordo com o jornal Mirror, o jogador ainda poderia receber liberação do recrutamento caso a Coreia do Sul tenha um bom desempenho na Copa do Mundo, na Rússia. O governo sul-coreano é conhecido por oferecer um passe para atletas bem sucedidos.

A Coreia do Sul está no Grupo F com Alemanha, Suécia e México. Especula-se que outra maneira de ser liberado seria uma conquista nos Jogos Asiáticos de 2018 ou na Taça das Nações Asiáticas em 2019.

De acordo com o The Sun, caso ele se recuse a servir o exército, o jogador correr o risco de ser preso. Mais de 400 pessoas estão encarceradas atualmente no país por deserção.