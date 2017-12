Totti vê C. Ronaldo acima de Messi e Neymar na briga por prêmio da Fifa

Na próxima segunda-feira, 23, em Londres, a Fifa anunciará os vencedores dos prêmios Fifa The Best. Entre eles está o de melhor jogador do mundo, cujos finalistas são Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar.

Em entrevista ao site oficial da entidade, Totti não escondeu sua preferência sobre quem deve levar o troféu. "Primeiramente, nós estamos falando sobre três alienígenas do futebol", começou Totti. "Devo dizer que sempre nos respeitamos dentro e fora dos campos. Mas acho que, no geral, Ronaldo está acima dos outros. Ele teve uma temporada incrível e conseguiu seus gols contra os times mais prestigiados."

GOLEIROS E TÉCNICOS

A principal novidade da cerimônia deste ano é o prêmio ao melhor goleiro do ano. Nesta categoria, disputam Keylor Navas, Gianluigi Buffon e Manuel Neuer. Segundo Totti, os goleiro "têm grande impacto no jogo, ainda que não sejam reconhecidos como deveriam".

"Acho que Buffon tem grandes chances de ganhar. Ele tem sido o melhor individualmente, mas também chegou à final da Liga dos Campeões, assim como o Navas. Acredito que estes dois irão competir pelo prêmio", disse Totti.

Além do prêmio aos jogadores, a Fifa também premiará o melhor técnico. Em 2016, o vencedor foi o italiano Claudio Ranieri e, neste ano, mais dois conterrâneos estão na final, Massimiliano Allegri e Antonio Conte.

Para Totti, que já mostrou interesse em se tornar treinador, esse cenário mostra o sucesso da Scuola Allenatori, academia de técnicos da Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla em italiano). "É justo dizer que nossos técnicos continuam da melhor qualidade", opinou o romanista.

No entanto, ele também acha que, assim como no prêmio de melhor jogador, quem deve ganhar é um madridista. "Apesar do trabalho extraordinário de Conte e Allegri, acho que Zidane é o favorito pelos mesmos motivos que Ronaldo: ele ganhou tudo na última temporada."