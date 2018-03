Tour na Arena Corinthians comemora o 'mês da mulher' com ações especiais

No mês da mulher, o tour na Arena na Arena Corinthians terá ações especiais para. Nesta quinta-feira (08), Dia Internacional da Mulher, as torcedores terão entrada gratuita no local e 50% de desconto até o final do mês de março.

O tour Casa do Povo mostra os bastidores da Arena para os fãs, que poderão registrar imagens nos vestiários e até no gramado da estádio corintiano.

Para os interessados, o local está aberto de domingo a domingo, com entradas a partir de R$ 40 durante a semana e R$ 60 aos finais de semana e feriado, com desconto de 20% para membros do Programa Fiel Torcedor. Estudantes, idosos e crianças de 4 a 12 anos tem direito à meia-entrada, e menores de três anos não pagam.

O desconto para as mulheres serão validados no link de compra clicando aqui.