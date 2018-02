Tradutor de Maradona conta como é ser a sombra do ídolo em Dubai

Seu nome é Mohamed El Naggar e ele atualmente é como família para ninguém menos que Maradona. Desde a chegada de Diego a Dubai, Mojito (como o argentino o apelidou) é o tradutor e a sombra do atual treinador do Al Fujairah: vive, viaja, treina e até dá conselhos técnicos a ele.

Mohamed trabalhava na embaixada da argentina em Dubai, quando pediram que ele ajudasse o ídolo que estaria chegando no país. No primeiro encontro ele conta que suas pernas tremiam, mas que logo o ex-jogador demonstrou muita humildade e o chamou para viver em sua casa.

No entanto, ser tão próximo de Dieguito tem algumas desvantagens. "Ele geralmente aparece totalmente nu no vestiário, dizendo: 'O que há de errado, você nunca viu um homem com bola? Não me diga que você gosta de mim'. Mohamed conta que apenas se atreve a responder com um 'Diego, se cubra, por favor'", contou ao Diário Popular, periódico da argentina.

"Aqui Diego é um árabe, ele nos surpreende diariamente, uma vez que o convidaram para almoçar e quando chegou, a primeira coisa que ele fez foi sentar no chão e começar a comer a cabeça de uma cabra, que é uma refeição típica dos árabes mas que o resto tem nojo. Diego não teve problemas, comeu o cérebro, a língua e os comprou de uma vez".