Tragédia da Chape completa um mês e familiares prestam homenagens

Na madrugada do dia 29 de novembro, o avião que transportava a delegação da Chapecoense e jornalistas, caiu próximo de Medellín, na Colômbia, vitimando 71 pessoas. Um mês após a maior tragédia aérea da história do esporte, familiares dos jogadores prestaram homenagens às vítimas daquele voo que nunca chegou ao seu destino.

Daniele Padilha, irmã do goleiro Danilo, um dos destaques do clube, publicou uma foto tirada com o arqueiro no dia 29 de outubro, após o empate entre Corinthians e Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro, exatamente um mês antes do acidente. A esposa do goleiro também deixou uma mensagem no instagram do jogador.

A esposa de Dener relembrou o primeiro mês e ressaltou a tristeza por precisar fazer o filho pequeno entender que o pai morreu. "Meu PRIMEIRO MÊS sem você. Um mês que te sinto , mas não te vejo , que te abraço, mas não te beijo. Um mês que ouço o som da tua voz , mas não entendo o que me fala. Quero ser forte pra passar por isso com nosso filho , mas como faço meu preto, pra fazer o Be entender tudo isso, se nem mesmo eu entendo?! Como faço pra ele não te esperar chegar, se eu ainda te espero?! Por um eternidade com você! Feito o sol e o mar, feito o céu e o luar , a gente se combina não da pra imaginar um sem o outro . Se o destino escreveu que era você e eu . Ninguém pode mudar teu coração hoje faz parte do meu corpo .... te amo eternamente ?", escreveu Amanda.

Na mesma linha, as esposas de Filipe Machado, Ananias e Willian Thiego falaram da tristeza e da saudade. "Meu príncipe! Te amo! É uma saudade que não cabe no peito", postou Alinne sobre Filipe Machado.