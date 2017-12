Tragédia faz Chapecoense ser o 7º clube mais popular do Brasil na internet

A tragédia envolvendo a Chapecoense, quando 71 pessoas morreram no voo que levava a delegação do clube para Medellín, onde disputaria a primeira partida da final da Sul-Americana, provocou uma comoção mundial. Um dos lugares mais fáceis de ver isso é através das redes sociais, onde, segundo um levantamento feito pelo IBOPE, o clube já é o sétimo do Brasil mais "seguido" por fãs na internet, superando times como Vasco, Cruzeiro, Atlético-MG e Inter.

No início de novembro, 346 mil pessoas seguiam a Chape no Facebook. Após o acidente, o número passou para 3.690.743, representando um aumento de 965%. No Instagram e no Youtube, o aumento foi ainda mais significante, com o "boom" representando mais de 1700%.

Os times brasileiros com mais fãs na internet:

1º Corinthians - 17.754.692

2º Flamengo - 16.741.187

3º São Paulo - 11.445.238

4º Palmeiras - 7.245.493

5º Santos - 6.623.462

6º Grêmio - 5.410.786

7º Chapecoense - 5.055.752

8º Vasco - 4.732.466

9º Cruzeiro - 4.629.556

10º Atlético-MG - 4.520.086