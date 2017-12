Tranquilidade de Borja em briga vira meme nas redes sociais; veja

Em um determinado momento da confusão entre os jogadores do Palmeiras e do Peñarol, Fernando Prass ficou cercado por seis atletas rivais. O mais impressionante do flagra, no entanto, é o atacante Miguel Borja, que parece estar alheio à situação e não demonstra nenhuma solidariedade ao goleiro.

As redes sociais não perdoaram a tranquilidade de Borja e encheram as redes sociais com montagens e até reclamações sobre a atitude do colombiano.

Borja fará curso com Luis Fabiano para aprender a ajudar na briga https://t.co/q85nA4xhAr pic.twitter.com/FGYROzN0z4 — Olé do Brasil (@Oledobrasil) 27 de abril de 2017

Borja sou eu voltando pra marcar na pelada pic.twitter.com/0iuN9HladN — Na Redonda (@FutNaRedonda) 27 de abril de 2017

Existe aquele amigo que te defende E existe o Borja... pic.twitter.com/RJLjI2vPBk — Mario Luis ✠ (@TheACMario) 27 de abril de 2017

Jogadores do Peñarol no melhor momento de entrosamento do time. E Borja mostra toda sua solidariedade com o Prass. pic.twitter.com/NYHN5OmNYQ — @andreolifelipe (@andreolifelipe) 27 de abril de 2017

Nas tretas do Twitter eu sou o Borja pic.twitter.com/KU9AID5UH9 — Hernane Brocador (@HernaneCRF) 27 de abril de 2017

Quando rola treta na escola, eu faço o papel do Borja pic.twitter.com/vMhcCIKRyZ — Retranqueiros (@retranqueiros) 27 de abril de 2017