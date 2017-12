Transferência milionária de Vinícius Jr. ao Real assusta Guardiola

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, ficou "preocupado" com a possível contratação milionária do brasileiro Vinícius Jr. pelo Real Madrid.

A revelação do Flamengo, que ainda não completou 17 anos, teria fechado contrato com o clube espanhol por 45 milhões de euros (cerca de R$ 164 milhões), no que seria a transação mais cara de um menor de idade com um clube europeu já realizada.

"Não será fácil contratar. Um brasileiro de 16 anos de idade vai jogar pelo Real Madrid por 46 milhões de euros. Você imagina, então, como o mercado está. Talvez ficaremos com muitos jogadores aqui, talvez não... Vamos ver nos próximos dias", afirmou o treinador, em entrevista, para depois repetir e reforçar: "um garoto brasileiro vai jogar pelo Real por 46 milhões de euros. Dezesseis anos de idade. Assim está o mercado hoje em dia", concluiu, sorrindo.

Segundo portais europeus, Guardiola teria utilizado os rumores da transferência do jovem para o Real Madrid para justificar uma certa dificuldade que o Manchester enfrentará para contratar nesta temporada.