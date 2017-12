Técnico é demitido do CSA após trocar socos com Rosinei, ex-Corinthians

Segundo lugar no grupo A, o CSA vive bom momento no Campeonato Brasileiro da Série C. Mas apesar de já estar classificado para a próxima fase da competição, o clima ficou tenso no último treino realizado pela equipe. O técnico Ney da Matta trocou socos com o volante Rosinei, ex-Corinthians, e acabou sendo demitido do cargo. Para piorar ainda mais a situação, a briga aconteceu no dia do aniversário de 104 anos do clube.

O treinador não vinha se dando bem com Rosinei, de 34 anos, que deixou de ser relacionado para algumas partidas. Na quinta-feira, durante um treino, o volante se desentendeu com o zagueiro Thales e o treinador mandou Rosinei deixar o gramado. O volante xingou o treinador e Ney foi para cima dele. Deu até um soco em Rosinei, que revidou. A confusão aconteceu em treino fechado para a imprensa.

Nesta sexta-feira, o elenco do CSA decidiu conceder uma entrevista coletiva para falar sobre o assunto e confirmou a agressão, mas sem citar o nome de Rosinei, além de dizer que o treinador não tinha um bom relacionamento com os jogadores.

O CSA não perdeu tempo e a direção agiu rápido para anunciar um novo treinador. Flávio Araújo será o responsável por comandar o tima na sequência da Série C.