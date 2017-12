Técnicos e atletas assistem a jogo da Sul-Americana em cadeiras de plástico

Conforto não foi uma opção para os jogadores do Nacional de Potosí, da Bolívia, e do Sport Huancayo, do Peru, nessa quarta-feira, 1º. Em partida pela Copa Sul-Americana, os reservas e a equipe técnica de ambos os times assistiram ao jogo sentados em cadeiras de plástico simples.

As cadeiras foram dispostas na pista de atletismo, na beira do gramado, havendo a diferenciação de cores entre ambas as equipes, com as marrons destinadas ao Nacional e as azuis para o Sport Huancayo - que venceu a partida por 3 a 1. A disputa ocorreu no estádio Victor Agustín Ugarte, na Bolívia. O jogo de volta ocorre no dia 9 de maio no Peru. Com informações do site peruano Depor.com.

Veja como ficou o "banco de reservas":

E assista aos gols da partida: