Corinthians treina com mais de 15 mil torcedores e multidão invade campo

Campeão Brasileiro de 2017 com três rodadas de antecedência, o Corinthians voltou a abrir um treino antes do duelo contra o Atlético-MG, que será realizado no domingo, 26, na Arena. Mais de 15 mil torcedores comparecem para ver o "rachão" realizado sob comando do técnico Carille, antes do último jogo da entrega da taça de campeão brasileiro. Ao final do treinamento, uma multidão invadiu o gramado.

Essa não foi a primeira vez no ano que o Timão libera a entrada de torcedores para o treino. Antes do clássico contra o Palmeiras, o time do Parque São Jorge tomou a mesma medida e recebeu 32 mil fãs nas arquibancadas do Itaquerão, um dia antes da partida.

Invasão da Fiel

Ao final do treino, quando os jogadores já estavam nos vestiários, a Fiel tomou conta e a festa tomou proporções impossíveis de serem controladas pela equipe de segurança. Cerca de dez mil pessoas fizeram a festa no gramado por mais de meia hora. Tudo em clima de festa e paz. Pela presença, o clube arrecadou cerca de 15 toneladas de alimentos, que serão doados.