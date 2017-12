Treino é treino, jogo é jogo? Vídeo mostra que Messi é craque nos dois

Em vídeo publicado nesta segunda-feira pelo Barcelona, Lionel Messi mostra porque é um dos melhores jogadores da história do futebol mundial. Quando entra em campo, o argentino dá show, não importa se é treino ou jogo oficial. As imagens mostram o atacante fazendo fila, com gols semelhantes aqueles que o consagraram. Messi tem 537 gols como profissional, marcando 480 vezes pelo Barça em 555 jogos.