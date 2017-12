Futebol ou dança? Treino do Granada está deixando todo mundo intrigado

A internet está tentando entender o que exatamente a lenda do Arsenal, Tony Adams, estava tentando explicar à equipe do Granada, em vídeo de treino divulgado nesta sexta.

Recém-contratado como técnico do time espanhol, Adams aparece nas imagens sinalizando instruções aos jogadores, mas o entusiasmo do treinador parece ter deixado os internautas em dúvidas se ele estava falando de futebol ou de algum tipo de dança.

Assista e tire suas conclusões:

"Não tenho certeza se ele está treinando os jogadores para os jogos ou para saírem à noite", disse um usuário no Twitter.

Tony Adams First Training Session At @GranadaCdeF Not Sure If They Are Preparing For Match Or Night Out ⚽️ pic.twitter.com/Wa8P0NBLOf — SportsJobFinder (@SportsJobFinder) 15 de abril de 2017