Tricampeão de MotoGP, Marc Márquez fala sobre sua paixão pelo futebol

Em sua segunda passagem pelo Brasil, o tricampeão de MotoGP, Marc Márquez participou de uma coletiva de imprensa, realizada nesta terça-feira, em São Paulo. O piloto espanhol falou com o Fera sobre a temporada e ainda revelou outro esporte que o cativa, além do motociclismo. "Sou apaixonado por futebol e pelo jogo bonito daqui do Brasil", disse o espanhol que ganhou do patrocinador uma camisa do Corinthians.

Torcedor do Barcelona, o piloto de 24 anos elogiou o craque brasileiro Neymar e deixou seu palite para o jogo do time catalão contra a Juventus, pelas quartas de finais da Liga dos Campeões. "Neymar e Messi são jogadores incríveis. Gosta da filosofia, são jogadores que fazem a diferença. Para o jogo de hoje, estou seguro que o Barça ganha: 2 a 1".

Pilotando pela equipe Repsol Honda Team, Márquez vai em busca da sua primeira vitória na temporada, após ficar em quarto no Catar e abandonar prova na Argentina. A próxima corrida será em Austin, nos Estados Unidos, onde o piloto espanhol espera vencer para voltar a sonhar com mais um título na MotoGP.