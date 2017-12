Trio do Arsenal testa pontaria em desafio de dardo gigante

Os jogadores do Arsenal, Petr Cech, Alex Oxlade-Chamberlain e Granit Xhaka participaram de um desafio de "futebol dardo", promovido por uma marca de pneus. O goleiro dos Gunners deu início a brincadeira, marcando 84 pontos. Logo na sua primeira tentativa, o meia Alex quase acerta na "mosca", mas não consegue superar Chech, assim como Xhaka que marca 50 pontos na primeira rodada. Quem você acha que venceu o desafio? O resultado você pode conferir no vídeo abaixo.

O Arsenal ocupa a quinta colocação do Campeonato inglês, com 41 pontos, um a menos que o Manchester City, quarto colocado e oito pontos atrás do líder Chelsea.