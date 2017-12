Troca de jogadores entre Palmeiras e Atlético Mineiro repercute no Twitter

Horas após ser anunciado como reforço do Palmeiras, em uma troca por empréstimo de um ano que envolveu a chegada de Róger Guedes ao Atlético Mineiro, o lateral-direito Marcos Rocha se despediu do clube onde iniciou a sua carreira e dos seus torcedores. E ele concluiu a mensagem, publicada nas redes sociais, com uma "promessa" de voltar ao clube: "É apenas um até logo", escreveu.

O assunto repercutiu no Twitter entre os torcedores das duas equipes, que criticaram e também elogiaram a troca na rede social. A maior parte das críticas foi endereçada ao Atlético Mineiro, que os torcedores classificaram de "burro" por ter aberto mão de Rocha. Já alguns palmeirenses criticaram o clube pelo fato de não ter oferecido outros jogadores do elenco na transação.

Confira algumas reações:

Mattos trouxe Weverton, Marcos Rocha, Diogo Barbosa e Lucas Lima gastando quase nada além de luvas, salários e etc. 4 titulares, 3 deles provavelmente os melhores do país em suas posições. Tem gente que reclama, acha que não está bom. — Parmera (@1914Parmera) 27 de dezembro de 2017

Vergonhosa essa troca com Palmeiras! Marcos Rocha é o melhor lateral direito do Brasil e tinha até uma pequena chance de ir a Copa do Mundo. Roger Guedes eu prefiro nem comentar. Os paulistas estão rachando de rir! Pqp...Viramos piada nacional... Êeee Galo! — Henrique Lorenzo (@HenriqueLorenzo) 22 de dezembro de 2017

Marcos Rocha na troca por Roger Guedes. E vcs acharam que aquele Werley por Victor nunca iria ter volta, né... — Alexandre Silva (@AlexandreSilva8) 22 de dezembro de 2017

Alguém consegue me explicar porque Erik e Arouca não foram usados como moeda de troca pelo Marcos Rocha? — Canal do Palmeiras (@Canal_Palmeiras) 21 de dezembro de 2017