O Campeonato Brasileiro está apenas na metade, mas a impressionante quantia de 15 técnicos já perderam seus empregos. O tema inspirou o pessoal do FutParódia, canal no YouTube com mais de um milhão de inscritos, a fazer uma música.

Utilizando a melodia de "Aquele 1%", sucesso de Marcos e Belutti e Wesley Safadão, os caras lembraram os técnicos demitidos até aqui, como Rogério Ceni, Roger, Wagner Mancini, Dorival Junior e muitos outros.