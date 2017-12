Troféu fair play: jogador diz não ter sofrido pênalti e juiz muda decisão

Jogador do Bocholt, clube que disputa a quinta divisão do campeonato alemão, protagonizou uma cena rara no futebol. Em disputa dentro da área adversária, Antonio Muñoz-Bonilla caiu e o árbitro marcou o pênalti. Como de costume, os jogadores do Baumberg foram em direção do juiz para reclamar da marcação. Mas a situação foi resolvida quando o próprio Muñoz se aproximou da confusão e admitiu que tropeçou.

Os atletas da equipe rival aplaudiram e até abraçaram o jogador. O juiz também cumprimentou Muñoz e voltou atrás na decisão. No momento do lance, o Bocholt perdia por 2 a 0, e acabou derrotado por 3 a 1 pelo Baumberg.