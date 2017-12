Truculento? Zagueiro de mais de 2 metros dá show e garante vitória de time

Quem acha que zagueiro muito alto joga futebol apenas pela estatura e não por causa da técnica, não deve ter assistido ao jogo entre Itaboraí e Serra Macaense, pela Série B do Campeonato Carioca. Na partida, Fabão, de 2,04m, deu um verdadeiro show, com um gol e uma assistência, comandando a virada de seu time para cima do rival.

Depois de Elton abrir o placar para o time de Macaé e o jogo ficar morno até o final do primeiro tempo, o zagueirão resolveu mostrar que não é apenas um "gigante" de altura, mas também um grande jogador. Ao invés de um zagueiro lento, ele mostrou agilidade ao aparecer nas costas dos defensores adversários e, com o seu pé tamanho 48, escorar o cruzamento para igualar o marcador.

Na sequência, ele fez valer o seu tamanho e, ao vencer a defesa adversária na disputa de cabeça, deixou Edu livre para virar o placar.