TÚNEL DO TEMPO: Há 5 meses, Neymar zombava do PSG nas redes sociais

Foi no dia 8 de março que o Barcelona fez o que parecia impossível e, com uma atuação incrível de Neymar, venceu o Paris Saint-Germain por 6 a 1 e garantiu a classificação às quartas de final da Liga dos Campeões. Logo após o jogo, o brasileiro tirou um barato com os adversários.

Na ocasião, Neymar, autor de dois gols, utilizou seu Instagram para tirar um sarro de Adrien Rabiot, volante do time francês que, após o 4 a 0 na primeira partida, postou uma foto sinalizando com os dedos o número quatro. A atitude foi altamente reprovada pelos jogadores do Barcelona, que utilizaram a imagem para se motivar.

Provavelmente o brasileiro não sabia que menos de cinco meses depois ele estaria chegando ao Paris Saint-Germain na maior transferência da história do futebol. Será que terá problemas com Rabiot ou alguma perseguição de torcedores?