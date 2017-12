TV comete gafe e exibe escudo do Bahia com o nome 'Jahia'

No último sábado, a TV Bahia cometeu uma gafe ao exibir a chamada da partida entre Moto Club-MA e Bahia, pela Copa do Nordeste. No escudo do clube tricolor, o nome apareceu como "Esporte Clube Jahia".

A chamada fez com que os torcedores da equipe rival provocassem o Bahia. Além do nome, o ano da fundação também estava errado, ao invés de 1931, apareceu o ano 1924.

No domingo, a emissora resolveu pedir desculpas por meio de uma nota oficial: “A TV Bahia vem a público pedir desculpas à torcida do Esporte Clube Bahia pelo equívoco ocorrido na chamada para o jogo Motoclube e Bahia. Ao perceber o erro, a emissora retirou a chamada do ar, pediu desculpas diretamente aos presidentes do Esporte Clube Bahia e da Federação Bahiana de Futebol e já corrigiu o fato, levando ao ar uma chamada correta", conclui.