TV Corinthians lança série de vídeos 'Resenha do Hepta'; assista

A TV Corinthians, canal oficial do clube, colocou no ar os primeiros vídeos da série 'Resenha do Hepta', no YouTube.

No playlist especial, jogadores e também o técnico Fabio Carille comentam os momentos principais que marcaram a conquista deste ano, relembrando as vitórias e também algumas dificuldades. Eles também elegem os principais gols, os jogos mais importantes e os dribles mais bonitos.

"Foi um primeiro ano de muitos recordes. Foi um ano mágico, onde eu aprendi muito nos momentos bons, ruins e de desconfiança", afirma Carille, que elegeu o meiaRodriguinho como seu craque favorito.

Mais quatro vídeos da série entrarão no ar nos próximos dias. A loja oficial do clube também já vende as camisas comemorativas em alusão ao heptacampeonato brasileiro.

Confira a playlist: